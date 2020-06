Armut und Corona Was verrät die Krise über unsere Gesellschaft?

Die Corona-Pandemie fordert uns alle - allerdings trifft die Krise Arme, Alte oder Kinder schwerer als andere. Das Tagesgespräch hat gefragt: Was sagt das über uns als Gesellschaft aus?

Abstand halten, aber keine Kluft entstehen lassen - gar nicht so einfach: Die Corona-Krise ist eine Zeit, die viele prekäre Lebens- und Arbeitsbedingungen sichtbar werden lässt.

Zum Beispiel beim Corona-Ausbruch beim Schlachtereibetrieb Tönnies. Dort sei zu erleben, was passiere, "wenn mit Arbeitnehmern aus Mittel- und Osteuropa bei uns nicht fair umgegangen wird", sagt Arbeitminister Hubert Heil.

Was verrät die Krise über uns?

Was sagen Sie? Welche anderen Beispiele fallen Ihnen ein? Wie steht es um die Bildungschancen von Kindern aus ärmeren Familien und um die Situation von Menschen mit geringem Einkommen? Ein grundsätzlicher Blick auf Kinder, Alte oder Arme und auf das Verhältnis zwischen Mann und Frau. Wer erfährt in diesen Wochen Gerechtigkeit, wer nicht? Was verrät die Krise über unsere Gesellschaft?

Zu Gast bei Moderator Achim Bogdahn war Nils Markwardt, Leitender Redakteur beim Philosophie Magazin.

