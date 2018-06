Architektouren 2018 Besondere Bauten, offene Türen

Am 23. und 24. Juni laden die "Architektouren" wieder in ganz Bayern ein, ausgewählte Projekte zu erkunden. Ob Schule, low-tech-Haus oder Erinnerungsort - bei den 287 Projekten ist für alle Architekturinteressierten etwas dabei!

287 Positionen listet das Programm der diesjährigen Architektouren in Bayern auf. Am letzten Juniwochenende sind in ganz Bayern herausragende Bauten zu besuchen, zu betreten, zu besichtigen, die in den letzten drei Jahren fertiggestellt wurden. Auch Bereiche wie Stadtplanung, Landschafts- und Innenarchitektur gehören mit dazu. Es geht also neben Neu- und Umbauten auch um Sanierungen oder Renaturierungen. Somit sind unterschiedliche Bautypen sind dabei - Schulen, Restaurants, Gedenktstätten und natürlich viele Wohnhäuser. Vom großen Komplex über viele verschiedene Einfamilienhäuser bis zur genossenschaftlichen Wohnanlage.

Wegweisende Ideen zu besichtigen

Auch auf besonders gelungene Innengestaltungen oder Konzepte für öffentliche Räume wie Plätze und Fußgängerzonen machen die Architektouren aufmerksam. Wer sich nach dem vielseitigen Programm, das die teilnehmenden Projekte in diesem Jahr rein geografisch ordnet, auf "Architektour" begibt, dem öffnen sich Haustüren, Firmentore und Gartenpforten, die sonst meist verschlossen sind.

Gedenkstätte Olympia-Attentat '72

Und er trifft auf Planer und meist auch auf Bauherren, die offen sind für Fragen, spezielle Aufgabenstellungen schildern und ihre Lösungen erklären können. Nicht nur wer selbst bauen will, erhält so wertvolle Anregungen darüber, was Bauen heute bedeutet. Die Architektouren 2018 finden zum bundesweiten Tag der Architektur statt, und dessen Motto lautet diesmal: "Architektur bleibt!".

Begleitprogramm für die Großen und Kleinen

In München, Bernried (Niederbayern), Pottenstein, Waigolshausen und Augsburg werden kreative Mitmach-Projekte für Kinder und Jugendliche kostenlos angeboten. Des weiteren gehören Busfahrten und Wanderausstellungen zum Veranstaltungsangebot.

Der andere Blickwinkel

Die Perspektive der Kinder ist eine andere und das, was sie in den Innen- und Außenräumen sehen und nicht sehen, unterscheidet sich auch oft gravierend von dem, was Erwachsene wahrnehmen. Das war schon bei den Kinderfotowettbewerben der vergangenen Architektouren deutlich und auch die Architektouren 2018 schreiben wieder den Fotowettbewerb für FotografInnen bis 16 Jahre "Ich sehe was, was Du nicht siehst!" aus.

Architektouren auf Bayern 2

Auf Bayern 2 hören Sie Beiträge zu den Architektouren am Freitag, den 22. Juni im Notizbuch (ab 10:05 Uhr) und in der Nahaufnahme (um 15:30 Uhr), sowie am Samstag, 23. Juni in der Wiederholung der Nahaufnahme (um 14:30 Uhr).