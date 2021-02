Hausarbeit, Kinder und Job App will Care Arbeit zu Hause messbar machen

Gender Care Gap: ungleiche Aufteilung

In vielen Haushalten teilen sich die Paare die Arbeit - nicht immer komplett gleichberechtigt . Nach wie vor leisten Frauen noch mehr Care Arbeit, also Fürsorgearbeit, als Männer. Das bestätigen die Untersuchungen zur sogenannten Gender Care Gap. Demnach fallen im Schnitt pro Tag 87 Minuten mehr unbezahlte Care Arbeit auf eine Frau als auf einen Mann.

Auf Ausmaß und Unterschiede aufmerksam machen

Art und Dauer von Care Arbeit erfassen

Die App „who cares“ unterteilt die Tätigkeiten der Care Arbeit in verschiedene Kategorien, etwa „Kochen“ oder „Kinder“. Bevor man zum Beispiel mit dem Kochen anfängt, drückt man auf den Timer mit der Kategorie “Kochen”. Die Zeit läuft, bis man sie anhält. Am Ende des Tages gibt die App einen Überblick darüber, wie viel Care Arbeit in welchen Kategorien geleistet wurde. Die Zeit wird dann in Geld umgerechnet. In Bayern liegt der durchschnittliche Stundenlohn bei etwa 23 Euro. Bei 10 Stunden Care Arbeit am Tag wären das 230 Euro.