Notizbuch-Anrufsendung Kochen mit Kohn

1. Burrata, Pflücksalat, Melone, Tomate (für 4 Personen)

Die Burrata an der dicksten Stelle halbieren, auf einen Vorspeisenteller oder in eine passende Schale legen und mit den Händen oder 2 Gabeln etwas auseinander ziehen. Seitlich die Chicoréeblätter und einzelne Salatblätter um die Burrata herum anstecken und die Tomatenhälften auf und um die Burrata verteilen, Danach die Melonenspalten noch dekorativ zwischen die Salatblätter stecken. Olivenöl mit dem Zitronensaft mischen und über die Burrata und den Salat träufeln. Abschließend salzen und pfeffern.

2. Karottensalat mit Mango, Koriander, Ingwer und Cashew (für 4 Personen)

Karotten schälen und über eine Küchenreibe grob reiben. Mango ebenfalls schälen und in mundgerechte kleine Würfel schneiden. Koriander fein hacken. Ingwer schälen und fein reiben. Alles in eine Salatschüssel geben und mit den restlichen Zutaten gut vermengen. Den fertig gemischten Salat ca. 1 Stunde durchziehen lassen (nicht im Kühlschrank, da sich dort die tollen Aromen nicht so entfalten können) und dann servieren. Wer keinen Koriander mag, kann ihn problemlos durch Petersilie ersetzen.