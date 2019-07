Sensible Jungs oder echte Kerle Anregungen für ein schönes Leben mit Söhnen

Jungen stehen im Kindergarten und in der Schule oft im Fokus. Sie gelten als wild, ungestüm und laut und werden dafür zurechtgewiesen. Aber sind Jungs wirklich so? Die Lehrerin und Autorin Heidemarie Brosche hat darüber ein Buch geschrieben.

"Jungs-Mamas. Jede Menge Anregungen für ein schönes Leben mit Söhnen" - so heißt das neue Buch der Lehrerin und Buchautorin Heidemarie Brosche, das gerade im Kösel-Verlag erschienen ist. Sie kennt das Thema nicht nur von zuhause, sondern auch von der Schule, wo Jungen oft ganz besonders ins Visier geraten und geschimpft werden, weil sie stören, raufen und Unruhe verbreiten. Warum ist das so? Sind Jungs wirklich alle wild, laut und ungestüm? Kann man wirklich so alle über einen Kamm scheren? Wie kann es gelingen, jeden einzelnen so wertzuschätzen, wie er ist? Und seine Bedürfnisse achten, wenn sie nach Bewegung, Hierarchie, klaren Ansagen oder auch Rauf -und Bolzmöglichkeiten verlangen, oder eben auch nach Begegnung mit männlichen Rollenvorbildern.