Der dornige Weg der Anny Schäfer Aufstieg und Niedergang einer Volksdichterin

"Der Fremde rührte an etwas, was längst in mir lebte, kämpfte, nicht zum Ausdruck kommen konnte, an etwas, was vorher niemand, auch ich selber nicht, in meiner Eigentümlichkeit verstehen konnte. Und so erschloß er mir den 'Inwendigen Garten'; er lockerte etwas in mir, was später im Schatten seines Reiches aufging: die Dialektpoesie."