Bayern 2 präsentiert Anna Ternheim

Mit ihren ersten drei Alben war Anna Ternheim Stammgast in den Top Drei der Charts ihrer Heimat Schweden. Kein Wunder also, dass sie mit ihrer Musik schnell auch über die Grenzen hinweg reüssierte. Die für Herbst angekündigte neue Platte bringt sie dann auf die Bühnen Bayerns. Im November ist die Singer-Songwriterin in Erlangen und in München live zu sehen.