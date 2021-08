Bayern 2 präsentiert Anna Depenbusch

Erfolg als Liedermacherin

Der zweite Versuch als Liedermacherin wird zum Erfolg. Auf "Die Mathematik der Anna Depenbusch" treffen Chansons auf Popmelodien, mal wird eine Prise Country drübergestreut, mal ein Blues untergemischt. Das Album steigt bis auf Platz 25 der deutschen Charts. Anschließend nimmt Anna Depenbusch ihre Songs noch einmal allein am Klavier auf, covert sich also selbst und nennt das Ganze dann "Die Mathematik der Anna Depenbusch in Schwarz-Weiß".

Sommerfeeling und Pop-Alphabet

Für ihr 2012 erschienenes Album „Sommer aus Papier“ erfindet sie sich noch einmal neu: Sie lernt ein Sommerinstrument, nämlich die Ukulele, bewegt sich musikalisch zwischen urbanem Folk und leichtfüßigem Pop und schreibt Texte, die an liebevoll formulierte Urlaubspostkarten erinnern. Und sie bekommt in diesem Jahr nicht nur den renommierten Fred-Jay-Preis für Textdichter, sondern auch den Deutschen Chanson Preis. Für ihr nächstes Album lässt sie sich Zeit, aber dafür wird „Das Alphabet der Anna Depenbusch“ 2017 so etwas wie ein Resümee ihrer Songschreiberkunst. Sprachspielereien, berührende Geschichten, luftige Melodien, raffinierte Arrangements machen es zur Ausnahmeerscheinung im Deutsch-Pop-Genre. Auch das „Alphabet“ erscheint später in einer Schwarz-Weiß-Version.

Aufnahmen in „Echtzeit“

Für ihr neues Album hat sich Anna Depenbusch mal wieder eine neue Herausforderung gestellt. Sie wollte die Anmutung ihrer Solokonzerte am Klavier auf ein Studioalbum bannen und hat deswegen alle Lieder im Meistersaal der Emil-Berliner-Studios im analogen Vinyl-Direktschnitt-Verfahren aufgenommen. Und zwar nacheinander in genau der Reihenfolge, in der sie auf CD und Vinyl dann zu hören sein werden - in „Echtzeit“ also. Der Name ihres neuen Albums ist also Programm. Und für ihre Live-Auftritte in Augsburg und München im Frühjahr – in Bayern präsentiert von Bayern 2 – wird Anna Depenbusch auf jeden Fall bestens vorbereitet auf die Bühne gehen.