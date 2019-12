Diagnose Brustkrebs Angst und Sorgen bei Brustkrebs

"Bereits 2002 haben wir an der Frauenklinik der LMU München das Projekt 'Betroffene beraten Betroffene' gestartet, in dem bereits bei der Erstdiagnose eine Betroffene Auskunft gibt, wie die Brustkrebs und die erforderliche Therapie aus Sicht einer Patientin sind. Damit hoffen wir, Ängste mindern zu können, so dass die Patientinnen informierter und angstfreier ihre Therapie mitgestalten können. Wir freuen uns, dass dieses Pilotprojekt, bei dem uns Renate Haidinger von Brustkrebs Deutschland e.V. unterstützt, schon mehr als fünfzehn Jahre erfolgreich läuft."