Angriffe im Netz Wie schützen Sie sich vor Hackern?

Bei dem erpresserischen Hackerangriff sind nicht nur etliche Firmen weltweit lahmgelegt, sondern auch Millionen von US-Dollar Lösegeld gefordert worden. Um die gekaperten Daten wieder freizugeben. Als Schwachstelle nutzte die Hackergruppe den Zugang über einen US-amerikanischen IT-Dienstleister. Auch Deutschland ist betroffen. Welche Lehren lassen sich aus der Strategie der Hacker ziehen? Was können wir tun, um uns in Zukunft besser abzusichern? Schließlich geraten auch immer wieder mittelständische Unternehmen ins Fadenkreuz von Cyberkriminellen - dann bleiben plötzlich Telefone still, Scanner und Kassensysteme sind tot - im schlimmsten Fall steht der komplette Betrieb still.