Angela Dietz, Kompetenzzentrum für Ernährung, KErn A2-Milch: "Es gibt keine klaren Ergebnisse"

Ist A2-Milch nachweislich besser verträglich als A1-Milch? Das Kompetenzzentrum für Ernährung, KErn, in Freising hat dazu das Institut für Evidenz in der Medizin am Universitätsklinikum Freiburg beauftragt, bislang erfolgte weltweite Studien auszuwerten. Fazit: Bisher gibt es keinen schlagenden Beweis.

Angela Dietz, Kompetenzzentrum für Ernährung, Kern, in Freising: Es waren insgesamt 31 Human-Studien, die gefunden worden sind, die sich genau mit dieser Fragestellung beschäftigt haben: Ist A2-Milch besser als A1? Und von diesen 31 Studien sind zehn noch in Bearbeitung, also noch nicht ausgewertet, so dass 21 übrig blieben. Und diese 21 Studien, haben wir uns genauer angeschaut.

Notizbuch: Und diese 21 Studien, haben die hauptsächlich untersucht, ob die A2-Milch besser verträglich ist, im Magen, Darm, oder waren da auch andere Fragen im Vordergrund gestanden

Angela Dietz: Es sind unterschiedliche Erkrankungen untersucht worden, unter anderem auch die bessere Verträglichkeit. Aber es sind auch andere Erkrankungen untersucht worden, zum Beispiel Typ-1-Diabetes. Also wirklich schwerwiegendere Erkrankungen. Asthma, Krebs sogar, neurologische Störungen oder Herz-/Kreislauferkrankungen.

Notizbuch: Mit welchem Ergebnis?

Angela Dietz: Es gibt keine klaren Ergebnisse. Sie waren sehr widersprüchlich. Man kann deshalb auch keine klare, eindeutige Empfehlung für die A2-Milch aussprechen.

"Man weiß es zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht"

Notizbuch: Es gibt keine Belege dafür, dass die A2-Milch gesünder ist?

Angela Dietz: Nein. Es gibt keine wissenschaftlichen Belege. Wenn Sie in den sozialen Medien schauen, dann lesen Sie viele positive Meldungen, dass eben Personen die A2-Milch besser vertragen als die herkömmliche Milch. Aber das sind Einzelmeinungen. Das sind Beobachtungen. Das kann ein Placebo-Effekt sein. Aber es kann auch durchaus stimmen, das will ich auch gar nicht in Abrede stellen. Nur: Es gibt keinen wissenschaftlichen Beweis. Dafür bräuchte man umfangreichere Studien mit einer größeren Fallzahl beispielsweise.

Notizbuch: Woher kommt denn dann die Aussage, dass es doch einige Studien gibt, die also positive Wirkungen von A2-Milch bei Magen-Darm-Beschwerden gezeigt haben?

Angela Dietz: Das stimmt. Es gibt einige Studien, die das zeigen. Aber es gibt auch Studien, die das nicht belegen.

Notizbuch: Das ist die große Verwirrung, die wir gerade haben.

Angela Dietz: Es ist ein unklares Ergebnis. Also man muss abwarten. Vielleicht kommt es zu anderen Ergebnissen bei den zehn Studien, die noch ausstehen. Und vielleicht kann die eine oder andere Empfehlung sich dann erhärten. Aber man weiß es zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht.

Notizbuch: Heißt das, zum gegenwärtigen Zeitpunkt muss man einfach all den Menschen glauben, die sagen, ich trinke die A2-Milch und fühle mich besser? Reden die sich das nur ein?

Angela Dietz: Das weiß ich nicht. Wie gesagt, es kann ein Placebo-Effekt sein, aber es kann auch stimmen, das sie wirklich besser verträglich ist. Aber man weiß nicht warum. Man kennt den Mechanismus auch nicht, wieso jetzt die A2-Milch besser verträglich sein sollte. Und wie gesagt, es ist nicht in großen Studien belegt worden.

Notizbuch: Das heißt, man bräuchte eigentlich jetzt weitere Studien?

Angela Dietz: Das müsste eine große Probanden-Anzahl sein, nicht fünfzig Personen, nicht hundert Personen, wie das in den bisherigen Studien der Fall war. Sondern am besten Tausende von Personen. Es braucht ein bestimmtes Studiendesign, eine empirische Studie. Nur so kann man auch zu wissenschaftlich gesicherten Ergebnissen und auch Empfehlungen kommen. Von den 21 Studien war nur die Hälfte randomisiert kontrolliert. Die andere Hälfte waren Beobachtungsstudien, die keine Kausalität belegen.

Notizbuch: Was heißt randomisiert?

Angela Dietz: Bei randomisiert habe ich quasi ein Experiment. Da akquiriere ich Teilnehmer. Und dann werden die durch Zufall, durch ein Computerprogramm eingeteilt: du bist in der A1-Gruppe, du bist in A2-Gruppe. Und am besten ist es auch noch, wenn weder der Teilnehmer das weiß, in welcher Gruppe er ist, noch derjenige, der die Studie durchführt, es weiß. Und die trinken über Monate, nicht nur eine Woche, nicht nur zwei Wochen, über Monate diese jeweilige Milch. Und dann schaut man, wie ist es mit den Magen-Darm-Problemen zum Beispiel.

Notizbuch: Da hat man dann keine Zufallsergebnisse, sondern doch einigermaßen gesicherte Werte?

Angela Dietz: Genau. So wie unser Wissenschaftsverständnis es erwartet. Es gibt strenge wissenschaftliche Kriterien, die in den zukünftigen Studien wirklich berücksichtigt werden sollten, damit die Ergebnisse auch eine Vertrauenswürdigkeit haben, also entsprechende Empfehlungen auch abgeleitet werden können.

Notizbuch: Sind Sie der Meinung, dass es noch einige Studien braucht, um festzustellen, ob A2-Milch eine andere Wirkung hat als A1-Milch?

Angela Dietz: Prinzipiell wäre es sehr sinnvoll, auch in Europa oder in Deutschland eine Studie durchzuführen, die entsprechend angelegt ist, um aussagekräftige Ergebnisse zu haben.

Kein Geld für Studien

Notizbuch: Gibt es da genügend Interessenten, die das auch finanzieren würden?

Angela Dietz: Das ist die zentrale Frage!

Notizbuch: Das Geld fehlt?

Angela Dietz: Eine wirklich gut gemachte Studie ist sehr, sehr teuer. Das sind wir im Millionenbereich.

Notizbuch: Wer könnte denn so eine Studie überhaupt theoretisch durchführen?

Angela Dietz: Das könnten Verbände sein. Das könnten Unternehmen sein.

Notizbuch: Aber es hat noch keiner "hier" geschrien …?

Angela Dietz: Nein. Leider noch nicht

Notizbuch: Die Wissenschaft weiß es also noch nicht, ob A2-Milch besser verträglich?

Angela Dietz: Die weiß es noch nicht. Nein, die Ergebnisse sind nicht eindeutig.

Das Gespräch führte Mathias Knappe.