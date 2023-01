Testpflicht für China-Reisende Andrew Ullmann, FDP: Eine Empfehlung ist zu wenig

Weiter machte Ullmann, der auch Arzt und Infektiologe ist, klar: "Hier zeigt sich wieder einmal deutlich, dass viele Regierungen überfordert sind mit dieser Pandemie – oder wie sie jetzt in Europa ist, eigentlich Endemie – umzugehen."

Man sollte kritisch überlegen, "ob wir im Jahre 2023 mit den gleichen Maßnahmen wie 2020 auch umgehen müssen. Ich persönlich stehe den Tests vor dem Abflug kritisch gegenüber. Denn diese Tests bringen einfach nur ein Wohlfühl-Gefühl für die Passagiere in den Flugzeugen, die nach Deutschland reisen. Aber letztendlich wird es an den Infektionen in Europa nichts verändern."