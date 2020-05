Analyse: Verfassungsgericht zu Bundesnachrichtendienst

Noch gibt es keinen Protest, aber sicher werden manche im Bundesnachrichtendienst Murren, wenn das Gesetz für den Geheimdienst überarbeitet wird: "Wir können nicht arbeiten, wenn uns so viele Vorschriften gemacht werden. Und wie soll das gehen, wenn wir nur mit rechtsstaatlich arbeitenden Geheimdiensten in anderen Ländern Informationen austauschen dürfen?" Das Urteil aus Karlsruhe lässt Vieles zu.

Überwachung von Internetverbindungen

Grundsätzlich dürfen deutsche Behörden heimlich das Internet durchforsten, auch wenn es keinen konkreten Anlass für Überwachung gibt. Aber, und das aber ist wichtig, die acht Richterinnen und Richter warnen: die Grundrechte sind auch im Ausland zu beachten. Selbst wenn "nur" Ausländer von der Überwachung betroffen sind, Abhören und Auswerten von Internetverbindungen ist ein schwerer Grundrechtseingriff. Tausende können da überwacht werden. Durch die Digitalisierung ist es jetzt sehr einfach geworden, im großen Stil Menschen zu durchleuchten. Selbst ganz privates Surfen im Netz ist nicht sicher, zurecht machen die Richter klar: Da müssen Spielregeln beachtet werden.

Rechtsstaatlichkeitsvergewisserung

Wenn eine Journalistin in Aserbaidschan von ihrem Geheimdienst im Schlafzimmer gefilmt wird, um sie mit dem Material zu erpressen und sie von kritischen Berichten abzuhalten, dann ist daran sicher nicht der BND schuld. Aber die deutsche Behörde muss genau überlegen, ob sie sich mit solchen kriminell arbeitenden Organisationen austauschen will. Die Richter haben dafür ein neues Wort geschaffen: Rechtsstaatlichkeitsvergewisserung. Das klingt sperrig. Aber es ist gut, dass sie es einfordern. Sie sagen, die Gesetze in dem anderen Land müssen nicht so aussehen, wie bei uns. Aber unser Staat darf nicht die Hand zur Verletzung der Menschenwürde reichen. Mal sehen, ob das wirklich in Zukunft beherzigt wird. Die Begehrlichkeiten sind sicher groß.

Ein frommer Appell

Wollte der BND bislang in anderen Regionen der Welt etwas erfahren, ist ihm das vermutlich häufig nur gelungen, wenn er bei den Partnerorganisationen nicht zu genau hingesehen hat. Die US-amerikanischen Dienste zum Beispiel sind bekannt dafür, dass sie viel Wissen haben, aber wegen Geheimgefängnissen, brutalen Verschleppungen und Folter haben sie einen furchtbaren Ruf. Es klingt daher erst mal wie ein frommer Appell, wenn die Verfassungsrichter sagen im Kontakt mit rechtsstaatlich nicht gefestigten Staaten ist sicherzustellen, dass die Informationen nicht dazu genutzt werden dürfen, um Bevölkerungsgruppen zu unterdrücken.

Kontrollen sind in Zukunft nötig

Entscheidend ist vermutlich, wie in Zukunft die Kontrolle des BND läuft. Das Gericht sagt, es muss schlagkräftige Gremien geben, die alles überprüfen, und zwar wirklich alles, mit vollem Zugriff auf sämtliche Unterlagen. Noch lässt sich nicht sagen, wie intensiv der Richterspruch letztlich beherzigt wird. Aber die Richter in Karlsruhe haben Pflöcke eingerammt, um den Rechtsstaat standfester zu machen. Das muss keine Schwerfälligkeit bedeuten. Ein korrekt arbeitender Geheimdienst könnte auch international ein Vorbild sein.