Bayern 2 präsentiert Ami

Music was her first love. Kein Wunder, ist Ami doch von Kindesbeinen an von der Musik ihres Vaters Wally Warning beeinflusst. Seit 2014 veröffentlicht sie ihre eigenen Alben und mit "Momentan" ist gerade ihre erste deutschsprachige Platte erschienen. Im Herbst ist sie live auf Bayerns Bühnen zu sehen.

Von: Markus Mayer