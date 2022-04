Ambrosiapflanzen Gefährliche Allergene

Zeitfenster

Ambrosiapollen stellen aber nicht das ganze Jahr über eine Gefahr dar, sondern nur dann, wenn sie frei gesetzt werden, also etwa im Zeitraum zwischen Juli und Oktober. In der restlichen Zeit bildet die Pflanze entweder keine Pollen oder sie sind noch so gut verpackt, dass sie keinen Schaden anrichten können.

Aussehen

Gesundheitliche Risiken

Ausbreitung

Ursprünglich stammt die Beifuß-Ambrosia aus Nordamerika. Dort ist sie inzwischen das Hauptallergen, das heißt, die meisten Allergiker haben Probleme mit der Ambrosia. Seit rund 150 Jahren breitet sich die Pflanze in Europa aus, seit 2006 auch in Süd- und Ostdeutschland. Ambrosiasamen werden über kurze Strecken vom Wind verbreitet, vor allem aber durch verunreinigtes Vogelfutter - manchmal reisen die Samen auch im Profil von Autoreifen. Ambrosia siedelt sich vor allem an offenen, brachliegenden Acker- und Wildflächen an, auf Schuttplätzen und Erdaufschüttungen in Neubau- und Industriegebieten und entlang von Straßen und Autobahnen.