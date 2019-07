Amazonas in Brasilien Unterwegs am Rio Xingú: Sorgen um den Regenwald

Der Rio Xingú - einer der größten Nebenflüsse des Amazonas. Die einen sprechen von der grünen Hölle, die anderen vom letzten Paradies. Üppig, grün und undurchdringlich umgibt der Amazonas-Regenwald das Dorf Apyterewa. Goldsucher und Holzfäller kommen dem Dorf immer näher. Der Wald gerät in Gefahr.

Sonnenuntergang am Rio Xingú, einem der großen Nebenflüsse des Amazonas. Kinder baden, daneben waschen ihre Mütter die Wäsche. Eine Gruppe Papageien zieht über den Fluss, schwarze Geier schreiten und flattern zwischen den Hütten herum, auf der Suche nach Essensresten. Das Dorf Apyterewa liegt mitten im Urwald - die Menschen hier leben im und vom Wald. Verbindung nach außen gibt es nur über ein Funkgerät in der Versammlungshütte - und eine Telefonzelle ein paar Schritte weiter.

Ein Dorf im Regenwald - bedrohte Idylle

Die einen sprechen von der grünen Hölle, die anderen vom letzten Paradies. Üppig, grün und undurchdringlich umgibt der Amazonas-Regenwald das Dorf.

Die Hälfte des noch verbliebenen Tropenwalds der Welt wächst hier im Amazonasbecken, nirgends auf der Welt ist der Artenreichtum an Pflanzen und Tieren so groß wie hier. Die Tiere verstecken sich gut. Auf den Baumriesen wachsen Lianen und Bromelien. Eigentlich müsste es ein karges Land sein, der Boden enthält kaum Nährstoffe. Aber die Konkurrenz um diese wenigen Nährstoffe hat die Evolution zu Höchstleistungen angetrieben.

Goldsucher und Holzfäller kommen immer näher

Man sollte allerdings nicht stehen bleiben, um den Wald zu bewundern, denn dann stürzen sich sofort Mückenschwärme auf den Besucher. Noch ist der Wald an diesem Abschnitt des Rio Xingú intakt. Doch der Eindruck täuscht: Er ist in Gefahr. Goldsucher und Holzfäller kommen dem Dorf immer näher.

"Seit dem Antritt der neuen Regierung haben diese Aktivitäten enorm zugenommen. Früher hieß es, es wird in der Nähe des Reservats nach Gold geschürft. Heute sprechen wir von einer ganzen Reihe von Abbaustätten." Cleanton Curioso, Indigenen-Missionsrat CIMI

An den Flussufern sieht man viele Flöße der Goldsucher.

Cavoré, der Cacique, also der Häuptling des Dorfes startet das Motorboot und fährt flussaufwärts. Nur wenige Kilometer südlich seines Dorfes haben Rinderzüchter schon angefangen, riesige Flächen abzuholzen. Verkohlte Baumstummel ragen in den Himmel, dahinter regelrechte Krater, wo Goldsucher sich durch den Boden wühlen.

"Hier wird abgeholzt, Goldsucher und Holzfäller dringen in unser Indigenen-Reservat ein. Und diese neue Regierung von Bolsonaro ermutigt die Großgrundbesitzer sogar noch, in unser Gebiet einzudringen. Und sie holzen sehr viel Primärwald ab." Cavoré, der Cacique im Dorf

Erst kommen Holzfäller und Kleinbauern, dann Goldsucher und Großbauern, am Schluss die Sojabarone, die die Weideflächen in riesige Sojaplantagen umwandeln wollen.

"Es gibt in Brasilien eine große Sorge, dass die Abholzung wieder zunimmt. Schon letztes Jahr gingen die Zahlen nach oben, um 14 Prozent auf den absurde Wert von 8.000 Quadratkilometern - und praktisch diese ganze Zerstörung verlief illegal. Und leider zeigen die vorläufigen Zahlen derzeit, dass es jetzt noch einmal mehr wird. Dass die aktuellen Zahlen noch mal höher sind." Marcio Astrini von Greenpeace Brasilien

Es wird wieder mehr Wald gerodet

Allein im Juni wurde fast doppelt so viel Wald gerodet wie im selben Monat des Vorjahres. In einem Monat wurden in Brasilien 920 Quadratkilometer Regenwald abgeholzt, das ist die Fläche der Insel Rügen.

Auch das Dorf Apyterewa könnte in wenigen Jahren statt von üppigem Wald von Viehweiden und Sojafeldern umgeben sein.