Alter Hof sucht neue Liebe: Baukultur am Dorf

Abriss und Neubau. Das ist eine Lösung, wenn der Hof zu lange leer steht. Nadja Späth, Wolfgang Bauer und Hedwig Göser haben sich anders entschieden. Alle drei wollen einen alten Bauernhof im Allgäu erhalten - Familie Späth ist mittendrin, Familie Bauer ist bereits so gut wie fertig, Hedwig Göser steckt noch in der Findungsphase, wie sie das Leben auf dem elterlichen Hof wieder neu ankurbeln kann.

Vor rund einem Jahr organisierte sie einen ersten Kurs, eine sogenannte Masterclass, für Althof-Eigentümer. Es ging dabei um Fragen zum Baurecht, was ist überhaupt möglich auf einem alten Bauernhof, was wird gefördert, was muss man bei der Finanzierung beachten. Es geht Ramona Riederer darum zu vermitteln, was alles mit einem alten Hof möglich wäre.