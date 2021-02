Alpenschamanismus Eine Reise zu Propheten und Visionssuchern

In Zeiten, in denen Retreats in Indien oder Selbsterfahrungstrips durch Australien zum bürgerlichen Standardprogramm gehören, sieht man die Gretchenfrage nach der Religion nicht mehr so eng. Mütter machen Qi-Gong, Väter meditieren, Kinder praktizieren Yoga. Die Grenzen zwischen christlichem und "heidnischem" Kultus, zwischen Wellness und Spiritualität, zwischen Psychotherapie und Esoterik verschwimmen.



Zurück zur Natur, zurück zum Ritus, zurück zu mir selbst: mit den modernen Sehnsüchten füllt sich - wie nebenbei - auch das alte Brauchtum wieder mit Sinn.