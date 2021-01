Nieder mit der Hocherotik! Alois Brummers bumsfidele Filmfestspiele

Und die Frauen? Sind lüsterne Preußinnen oder frühreife Apothekertöchter. Es ist eine Welt, in der Lust und Nacktsein erlaubt sind, aber doch alles seine Ordnung hat. Bis Mitte der 1980er brachte diese bayerische Variante der Lederhosn-Erotik die damals noch ungleich verklemmtere BRD in Wallung und beflügelte die sexuellen Fantasien von Millionen. Dann verschwanden die harmlosen Lustbarkeiten von der Leinwand – der Siegeszug der Porno-Industrie begann. Und heute? Sind Brummer-Filme dank Retro-Trend Kult.

Die an ungewöhnlichen Biografien interessierte Münchner Archivarin Brigitte Huber entdeckte den Film-Produzenten und -Regisseur zum ersten Mal 2013 in einer kleinen Ausstellung in München – sozusagen posthum – und begann daraufhin, sein Leben genauer zu recherchieren.



Sie war es auch, die dafür sorgte, dass Brummers umfassendes Werk, das seinerzeit von Ende der 1970er bis Anfang der 1980er Jahre für so viel Aufruhr in und außerhalb deutscher Betten sorgte, endlich auch in seiner Heimatstadt gewürdigt wurde – wenn auch erst Dekaden später.