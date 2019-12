Alles auf Anfang Haben Sie schon mal ans Auswandern gedacht?

Während die Einwanderung von Ausländern nach Deutschland breit diskutiert wird, erregt die Auswanderung von Deutschen kaum Aufsehen. Dabei haben allein im Jahr 2017 wieder rund 250.000 Bundesbürger das Land dauerhaft verlassen. Was macht den Umzug in andere Länder so attraktiv?