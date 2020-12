Allein, nicht nur an Weihnachten Was hilft gegen die Einsamkeit?

Soziale Isolation ist nicht nur an Weihnachten ein Thema, obwohl sie in diesen Tagen ganz besonders quälend sein kann. Niemand spricht gern darüber, doch Einsamkeit kann jeden treffen. Was hilft? Rufen Sie an unter: 0800 / 94 95 95 5.