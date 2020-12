Alle Jahre wieder Das Weihnachtsrätsel im Tagesgespräch

Am Tag vor Heiligabend blickt das Tagesgespräch zurück auf das vergangene Jahr - und zwar in Rätseln. Statt miteinander zu diskutieren, wollen wir mit Ihnen raten. Rufen Sie an und beantworten Sie unsere Fragen - die Telefonnumer ins Tagesgespräch-Studio ist: 0800 / 94 95 95 5.