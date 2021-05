Albrecht Dürer: Der junge Altmeister

Was wissen wir eigentlich von Dürer selbst?

Wer heute auf einen Friedhof geht, sieht sie überall: die betenden Hände von Dürer. Ein Riesenhit auf Gräbern, Urnen, aber auch auf Oberarmen und Unterschenkeln, es gibt kaum ein beliebteres Tattoo weltweit. Auch einen Hasen stellt man sich genauso vor, wie Dürer ihn gezeichnet hat. Man kann schon sagen: Der Nürnberger Maler hat mit einen Bildern wirklich unsere Art die Welt zu sehen für immer beeinflusst. Aber was wissen wir eigentlich von Dürer selbst?

Selbstportrait und Fremdzuschreibung

Wer war dieser langhaarige Künstler aus Nürnberg, der mit seinem Auftreten gegen Konventionen rebellierte, sich gegen den Vater auflehnte, weil er ein freier Künstler sein wollte, und der später mit seinen Apokalypse-Holzschnitten seinen Zeitgenossen das Gruseln lehrte? Vieles an Dürer ist bis heute rätselhaft. Man könnte ja denken, ein Maler, der so perfekte Selbstportraits von sich herstelte, hätte der Nachwelt auch sonst ein gewisses Bild von sich hinterlassen können. Doch die Wahrheit ist: Dürers Briefe schweigen über persönliche Dinge, selbst seine Reisetagebücher befassen sich mehr mit Finanzen als mit Reiseerlebnissen.

"Hart wie der Deutsche Winter"

Wo Selbstzeugnisse fehlen, schlägt die Stunde der Interpreten. Über die Jahrhunderte hinweg musste Dürer für so ziemlich alles herhalten: Als Genie, als Urtyp des Deutschen Malers, als Gegenentwurf zur italienischen Renaissance – obwohl er selbst für Italien schwärmte.



1904 verfasst der Maler Benedikt Momme Nissen sogar einen Text namens „Dürer als Führer“. Seine völkisch geprägte Dürer-Interpretation gipfelt in dem bizarren Satz „Dürer ist so hart wie der deutsche Winter“.