Akute Hilfe und Vorbeugung Maßnahmen bei Blasenentzündung

Die wichtigste Maßnahme, um Blasenentzündungen vorzubeugen: viel trinken! Mindestens 1,5 Liter pro Tag. Und zwar am besten Wasser oder Tee, keine kohlensäurehaltigen Getränke!

Diagnostik

Weitere Maßnahmen

Um die genaue Art und Zahl von Bakterien im Urin zu bestimmen, muss er im Labor gründlich untersucht werden. Bei chronischen oder wiederkehrenden Blasentzündungen kann eine Ultraschall-Diagnostik sinnvoll sein, um mögliche organische Veränderungen der Harnwege erkennen zu können. Eine Restharnbestimmung zeigt, ob eine Entleerungsstörung der Blase vorliegt. Auch Röntgenuntersuchungen der Blase oder eine Harnflussmessung können hilfreiche diagnostische Maßnahmen sein. Eine Blasenspiegelung (Zystoskopie) wird dagegen nur in sehr komplizierten Fällen durchgeführt.

Was tun bei Blasenentzündung?

Eine akute Blasenentzündung heilt häufig von selbst. Es hilft, sich warmzuhalten, viel zu trinken und so oft wie möglich die Blase zu entleeren, um die Keime auszuschwemmen. Bei leichten Beschwerden können zusätzlich handelsübliche Schmerzmittel eingesetzt werden. Reicht das alleine nicht, sollte man mindestens drei Tage lang ein Antibiotikum einnehmen. Männer, Kinder, schwangere Frauen sowie Menschen, die Medikamente einnehmen, die ihr Immunsystem unterdrücken, sollten immer auch einen Arzt aufsuchen. Dies gilt auch, wenn Fieber als Symptom auftritt oder die Symptome nach etwa drei Tagen nicht verschwinden. Hier könnten die Nieren betroffen sein!

Antibiotika und Krampflöser

Wer Antibiotika gegen Blasenentzündung verschrieben bekommt, sollte sie unbedingt so lange nehmen, wie der Arzt sie verordnet hat, sonst kann der Infekt zurückkommen oder es können sich Resistenzen bilden. Eine dauerhafte Gabe von Antibiotika sollte nur dann erfolgen, wenn der Patient sehr häufig unter Blasenentzündungen leidet (mindestens dreimal pro Jahr). Auch krampflösende Mittel zur Entspannung der Blasenmuskulatur können in der Therapie zum Einsatz kommen. Ist der Auslöser ein Pilz (was sehr selten vorkommt), werden pilztötende Mittel (Antimykotika) verabreicht.