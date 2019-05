Aktionstag gegen Antisemitismus Würden Sie eine Kippa tragen?

"Ich rufe alle Bürgerinnen und Bürger in Berlin und überall in Deutschland auf, am kommenden Samstag, wenn in Berlin beim Al-Quds-Tag wieder in unerträglicher Weise gegen Israel und gegen Juden gehetzt wird, Kippa zu tragen." Antisemitismusbeauftragter Felix Klein

Felix Klein, der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, will mit seinem Appell "Solidarität mit der jüdischen Gemeinschaft" zeigen. Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden, sieht darin ein "gutes Zeichen", das möglicherweise dem ein oder anderen die Augen öffnet. Das Tagesgespräch auf Bayern 2 und in ARD-alpha fragt: Was halten Sie von der Idee?

Eine Kippa auf dem Kopf - ein Zeichen der Solidarität?

Sollten am Samstag auch Nichtjuden die typische Kopfbedeckung für jüdische Männer tragen? Felix Klein hatte gesagt, er könne Juden "nicht mehr jederzeit und an jedem Ort" das Tragen der Kippa in Deutschland empfehlen. Hintergrund ist die Sorge vor antisemitischen Übergriffen.

Was meinen Sie? Welche Aktionen sind notwendig und sinnvoll, um gegen Antisemitismus vorzugehen? Diskutieren Sie mit im Tagesgespräch! Zu Gast bei Moderator Achim Bogdahn ist Dr. Ludwig Spaenle, der Antisemitismus-Beauftragte der Bayerischen Staatsregierung.

