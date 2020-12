Langfristig gerade Zähne Abschluss der Zahnkorrektur

Das Behandlungsziel bei einer Korrektur der Zähne ist in der Regel dann erreicht, wenn die Zähne durch die entsprechende Behandlungsmethode die gewünschte Position eingenommen haben. Da sich jedoch im Zuge der Behandlung die Zähne bewegt haben, benötigt der Kiefer eine gewisse Zeit, bis er wieder fester wird und die Zähne von sich aus in ihrer neuen Position bleiben können. Daher sind nach einer abgeschlossenen Zahnkorrektur in der Regel stabilisierende Maßnahmen erforderlich, die die Zähne in ihrer entsprechenden Position halten.