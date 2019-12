Besondere Gespräche Abschiede von außergewöhnlichen Menschen 2019

Lilli Kurowski, Juristin (1939-2019)

Gekämpft hat Lilli Kurowski bis zuletzt, obwohl sie selbst seit Jahren gesundheitlich angeschlagen war. In einem Alter, in dem sich andere zur Ruhe setzen, gründete sie 2004 den Verein "Einspruch e.V.", der Hartz IV-Empfänger hilft, ihre Rechte durchzusetzen. Am 11. Januar 2019 ist sie im Alter von 79 Jahren gestorben. 2015 war sie zu Gast in "Eins zu Eins. Der Talk".

Werner Schneyder, Kabarettist (1937-2019)

Bis zuletzt war er mitreißend geistreich im Gespräch und messerscharf in der Analyse: Der Kabarettist und Autor Werner Schneyder ist am 2. März 2019 gestorben, 82 Jahre alt ist er geworden. 2016 war er zu Gast in "Eins zu Eins. Der Talk".

David Lama, Extremkletterer (1990-2019)

Er galt als "Wunderkind" unter den Extremkletterern. Am 16. April 2019 starb David Lama in einer Lawine in den kanadischen Bergen. Nur 28 Jahre ist er geworden und hat doch Spuren hinterlassen - als Jugendweltmeister, in der Eiger Nordwand und vor allem: am sagenumwobenen Cerro Torre in Patagonien.

Hannelore Elsner, Schauspielerin (1942-2019)

Sie war eine der ganz Großen im deutschen Film: Hannelore Elsner. Bekannt durch Rollen in "Kirschblüten Hanami", "Die Unberührbare", "Alles auf Zucker" - und weiteren 220 Produktionen. Am 21. April 2019 ist sie im Alter von 76 Jahren gestorben. Bei uns war sie im Sommer 2011 zu Gast.

Michael Jürgs, langjähriger Chefredakteur des "Stern"

Nach langer Krankheit ist am 4. Juli 2019 der Publizist und ehemalige Chefredakteur des "Stern" Michael Jürgs gestorben. Der streitbare Journalist war im Juni 2017 bei uns zu Gast, da war gerade sein Erinnerungsbuch "Gestern waren wir noch jung" erschienen.

Barbara Bronnen, Schriftstellerin (1938-2019)

Die Autorin Barbara Bronnen ist am 10. August 2019 mit 80 Jahren gestorben. Ihr Vater wie ihr Großvater haben ihre Väter verleugnet. Ihre Familienbande lieferten viel Stoff für ihre Romane. Im Juni 2012 war sie bei uns zu Besuch.

Günter Kunert, Lyriker und Schriftsteller (1929-2019)

Vor 40 Jahren reist der Schriftsteller, Lyriker und Zeichner, Günter Kunert aus der DDR aus. In einem alten Schulgebäude in Kaisborstel bei Itzehoe findet er seinen idealen Rückzugsort, um weiter künstlerisch produktiv zu sein. Unzählige Romane und Gedichte hinterlässt Kunert nach seinem Tod am 21. September als 90-Jähriger, sowie eine Sammlung von über 700 Zeichnungen.

Karel Gott, Sänger und Komponist (1939-2019)

Millionen tönt er als kleine Biene Maja durchs Gedächtnis und wird somit bleiben - auch dank weiterer 1000 Titel. Am 1. Oktober starb der Tenor Karel Gott im Alter von 80 Jahren, zeitlebens bekannt als "goldene Stimme aus Prag".

Theodor Michael, Schauspieler, Journalist, NS-Zeitzeuge (1925-2019)

Geboren 1925 in Berlin, überlebte Theodor Michael als Sohn einer Deutschen und eines Kameruners in Berlin den Nazi-Terror als Komparse in Kolonialfilmen. Am 19. Oktober starb er im Alter von 94 Jahren. 2014 war er bei uns im Studio.

Tomi Ungerer, Karikaturist und Autor (1931-2019)

Am 28. November 2019 starb 87-jährig der Karikaturist und Autor Tomi Ungerer. Seit über einem halben Jahrhundert hat der Elsässer mit seinen freizügig bis pornographischen Zeichnungen und seinen Kurzgeschichten die Öffentlichkeit erregt. Nachdem er 2012 seine illustrierte Kindergeschichte "Der Nebelmann" veröffentlicht hatte, war er 2013 zu Gast in "Eins zu Eins. Der Talk".

Mariss Jansons, Dirigent (1943-2019)

Er gehörte zu den berühmtesten Dirigenten der Welt: Mariss Jansons, seit 2003 war er Chefdirigent des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks. Im Alter von 76 Jahren ist Mariss Jansons am 30. November 2019 verstorben. Bei "Eins zu Eins. Der Talk" war er 2009.