80 Jahre Judenstern "Er ist ein Beweis für die Verfolgung, die ich erlitten habe.“

"Juden, die das sechste Lebensjahr vollendet haben, ist es verboten, sich in der Öffentlichkeit ohne einen Judenstern zu zeigen." So stand es in Paragraf 1, Absatz 1 der Polizeiverordnung über die Kennzeichnung der Juden – unterschrieben am 1. September 1941 von Reinhard Heydrich, Leiter des Reichssicherheitshauptamtes und einer der zentralen Organisatoren des Holocaust. Kurze Zeit später, ab dem 19. September, war die Verordnung in Kraft.