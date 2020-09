75 und kein bisschen leise Wie sehen Sie die Rolle der CSU heute?

Von Strauß bis Söder - die CSU stellt in Bayern seit 1945 fast immer den Ministerpräsidenten. Am Wochenende feierte sie ihren 75. Geburtstag. Wie sehen Sie die Rolle der Partei heute? Rufen Sie an: 0800 / 94 95 95 5!