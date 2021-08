Der Gedenktag auf Bayern 2 Vor 60 Jahren wurde die Berliner Mauer gebaut

Am Sonntag dem 13.8.1961 erwachen die Berliner in einer geteilten Stadt. Über Nacht haben bewaffnete Grenzsoldaten begonnen, Barrikaden und Stacheldrahtzäune zu errichten. Am Ende steht ein zwei Meter hohes Mauerwerk, das 28 Jahre traurige Geschichte schrieben wird.

Es ist der wohl „heißeste“ Sommer im Kalten Krieg - August 1961. Am Sonntag dem 13.8. ist Ostberlin abgeriegelt und Westberlin eingeschlossen. In den Folgetagen entsteht ein zwei Meter hohes Mauerwerk, es kommt zu dramatischen Szenen. Eine Großstadt mitten in Europa, geteilt von einer Mauer aus Stein und Stacheldraht. Wie konnte es vor genau 60 Jahren in Berlin, in der ganzen DDR, dazu kommen, dass plötzlich Sicherheitskräfte der DDR in Berlin die Sektorengrenze abriegeln? Über 28 Jahre lang. Bayern 2-Autor Rainer Volk ist für die radioWelt in die Archive gestiegen um Antworten und Stimmen zu finden. Stimmen von denen, die das damals noch miterlebt haben.

radioWissen über den Bau der Berliner Mauer: Was hat der Mauerbau langfristig wirklich bewirkt?

Schon am Tag des Mauerbaus veruschen Menschen um jeden Preis zu fliehen, sie springen über Stacheldrahtverhaue oder lassen sich aus Fenstern von Häusern fallen, die direkt an der Grenze liegen. Sie wollen zu ihren Familien, Freunden oder schlicht und ergreifend raus aus der DDR. Bereits am 24. August erschießen Grenzsoldaten den ersten Flüchtling. Der 24-jährige Günter Litfin stirbt an einem Schuss in den Hinterkopf. Mindestens 139 Menschen werden ihm in den 28 Mauerjahren in den Tod folgen. Wie konnte es soweit kommen? Was erhoffte sich die DDR von ihrem „Antifaschistischen Schutzwall“? John F Kennedy kommentierte die Mauer später mit: „Keine sehr schöne Lösung, aber tausend Mal besser als Krieg!“ War die Mauer nur das geringere Übel? Was hat der Mauerbau langfristig wirklich bewirkt? Kann man aus ihm etwas lernen?

"Erinnern Sie sich noch?" - Das Grenzdorf Mödlareuth

Die Amerikaner nannten es »Little Berlin«, dieses Dorf am Ende der Welt, das ebenso wie sein großer Bruder zum Symbol der deutschen Teilung wurde. Mit Gründung der beiden deutschen Staaten 1949 gehörte nun der Ostteil Mödlareuths zum Territorium der DDR, der Westteil zu dem der Bundesrepublik. Damit waren beide Teile Mödlareuths nicht nur Bestandteil zweier verschiedener Staaten, sondern auch unterschiedlicher politischer, militärischer, wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Systeme. In Mödlareuth gab es eine Mauer, aber keinen Checkpoint. Über 37 Jahre lang war es auf legale Weise nicht möglich, die Grenze zu überschreiten, um von den einen in den anderen Ortsteil zu gelangen. Hier war Sperrgebiet auf der einen und Besucherandrang auf der anderen Seite. Hier war es verboten, von Ost nach West zu winken oder zu grüßen.

„Nahschuss“

Was ein Kinofilm von der letzten Hinrichtung der DDR-Geschichte erzählt

In der DDR lässt es sich für den bekennenden Kommunisten Franz Walter (Lars Eidinger) gut leben. So kommt es für ihn wie gerufen, als er nach seiner Promotion an der Berliner Humboldt Universität ein Jobangebot beim Auslandsnachrichtendienst des Arbeiter- und Bauern-Staats erhält.