Über Dirk Rohrbach Arzt, Autor, Abenteurer

Er ist Mediziner, Buchautor und Fotograf, vor allem aber ist er ein Reisender: Dirk Rohrbach hat in Nordamerika zehntausende Kilometer zurückgelegt und kennt das Land so gut wie fast niemand. Die radioReisen präsentieren sein großes Projekt "50 States - Eine Abenteuerreise durch die USA".

Dirk Rohrbach wurde 1968 im hessischen Hanau geboren und ist promovierter Mediziner. Als Radiojournalist produzierte er für den Bayerischen Rundfunk bereits vielbeachtete Reportagen. Auf seinen Vorträgen begeistert er regelmäßig ein großes Publikum. Rohrbach stand außerdem vor der Kamera für die ZDF-Sendung "TerraX - Abenteuer Alaska" und für die fünfteilige Filmreihe "3000 Kilometer Yukon" bei Arte. Auch sein Projekt "Highway Junkie", in dem er auf dem Rad quer durch die USA vom Atlantik zum Pazifik fuhr, wurde als TV-Dokumentation verfilmt.

Immer wieder zieht es Rohrbach nach Nordamerika: In mehr als 30 Jahren hat er an die 50 Reisen dorthin unternommen, in keinem anderen Land fühlt er sich so zu Hause. Zehntausende Meilen Strecke hat er inzwischen dort zurückgelegt - zu Fuß, im Kanu, auf dem Fahrrad, mit seinem 74er Ford Truck "Loretta" und nun im selbstgebauten Kajak. Seit vielen Jahren gilt sein besonderes Engagement den Ureinwohnern Amerikas: 2003 gründete er den Verein Tatanka Oyate zur Unterstützung der Sprache und Kultur indigener Völker.