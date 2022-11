40 Jahre "Thriller" Welches Album ist für Sie unsterblich?

Es war sein sechstes Album als Solo-Künstler, insgesamt das neunzehnte seiner Karriere und das im Alter von nicht mal ganz 24 Jahren. Schon allein deshalb war der Druck groß als Michael Jackson am 14. April 1982 mit den Aufnahmen zu Thriller begann. Genau heute vor 40 Jahren, am 30. November 1982, wurde es veröffentlicht und brach alle Rekorde: Es wurde das weltweit meistverkaufte Album der Popgeschichte.

Während der Name Michael Jackson nach dem Tod des Künstlers im Jahr 2009 wegen Missbrauchsvorwürfen mehr und mehr in Verruf geraten ist, lebt seine Musik weiter – ebenso das unsterbliche Album Thriller. Welche Alben haben die Rock- und Pop-Geschichte des vergangenen Jahrhunderts überdauert?

Zwar ist durch die technische Revolution der Streamingdienste die Zeit der Musikalben für viele Menschen Geschichte. Dennoch oder wahrscheinlich sogar gerade deshalb, ist die Sehnsucht nach analogen Datenträgern wie Schallplatten in den letzten Jahren wieder gewachsen. Von Pink Floyd‘s Dark Side of the Moon gehen jedes Jahr noch rund 250.000 Exemplare meist als Vinyl über die Theke. Ebenso kultig und immer noch nachgefragt ist Abbey Road von den Beatles, Bob Dylan’s Highway 61 Revisited und Legend von Bob Marley & The Wailers .