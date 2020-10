30 Jahre Deutsche Einheit Sind wir uns nähergekommen?

Am Samstag, am 3. Oktober 2020, ist die Wiedervereinigung genau 30 Jahre her. Das Tagesgespräch auf Bayern 2 und in ARD-alpha hat gefragt: Wie sieht Ihre Bilanz zur Deutschen Einheit aus?

Wird der Feiertag für Sie ein Anlass sein, um die Wendejahre von 1989/90 ausführlich zu feiern? Welche Höhen und Tiefen haben Sie seitdem erlebt? Überwiegen die positiven Seiten, das Gefühl, dass Deutschland innerhalb einer Generation gut zusammengewachsen ist? Oder sind immer noch viele Defizite zu beklagen?

Die zentrale Frage im Tagesgespräch: Wie nah sind sich die Menschen aus der früheren DDR und aus der alten Bundesrepublik heute gekommen? Müssen noch Vorurteile aus dem Weg geräumt werden? Oder gibt es mittlerweile genug gegenseitiges Verständnis? Was prägt eigentlich den Alltag der Jüngeren, die erst um die Wendezeit oder danach auf die Welt gekommen sind? Spüren sie noch einen Unterschied zwischen Ost und West?

Zu Gast bei Moderator Achim Bogdahn war Dr. Judith C. Enders, Politikwissenschaftlerin und Mitbegründerin der Initiative "Dritte Generation Ostdeutschland". Außerdem hat sich die Rockmusikerin Petra Zieger zu Wort gemeldet. Ihr bekanntester Titel aus der Wendezeit 1989/90: "Das Eis taut". Für das Musikvideo konnte Petra Zieger mit ihrer Band im Dezember 1989 auf dem Brandenburger Tor drehen.

