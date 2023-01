3 Jahre Corona Was hat sich verändert?

Am 27. Januar 2020 haben die bayerischen Gesundheitsbehörden den ersten Corona-Fall in Deutschland bestätigt. „Patient Eins“ ist ein 33-jähriger Mann aus dem Kreis Starnberg. Mitte März folgt der erste Lockdown, der in Bayern mit unverhältnismäßig strengen Ausgangsbeschränkungen durchgeführt wird. Mittlerweile hat sich der Alltag wieder normalisiert, auch die Maskenpflicht ist in weiten Teilen aufgehoben. Für viele Menschen war die Zeit der Pandemie sehr einschneidend und hat viele Veränderungen mit sich gebracht. Im Positiven wie im Negativen. Was bleibt uns?