Bayern 2 präsentiert 2raumwohnung

Frankreich wird in Rotterdam Fußball-Europameister, in den USA wird George W. Bush zum Präsidenten gewählt und in Berlin gründet sich das Elektropop-Duo 2raumwohnung. 2020 wird all das genau zwanzig Jahre vergangen sein. Für Inga Humpe und Tommi Eckart Grund genug, dieses Bandjubiläum ausgiebig zu feiern - im Frühjahr 2020 live in München.