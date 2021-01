Debatte um Maßnahmen gegen das Rauchen 23 Euro für eine Schachtel Zigaretten: Ist das eine gute Idee?

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) startet unter dem Titel "Commit to Quit" eine globale Kampagne gegen das Rauchen - auch in Deutschland: "Wir wissen, dass von den rund 13 Millionen deutschen Rauchern etwa 7 Millionen aufhören möchten. Weltweit wollen jetzt sogar 780 Millionen Menschen ihre Sucht stoppen", sagt Rüdiger Krech, Direktor für Gesundheitsförderung bei der Weltgesundheitsorganisation in einem Spiegel-Interview. "Florence", eine virtuelle Assistenz im Internet, soll Betroffene unterstützen, kündigt Krech an.