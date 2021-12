Vermögensungleichheit 20.000 Euro Grunderbe für jeden: Was halten Sie von der Idee?

20.000 Euro Grunderbe für jeden: Was halten Sie von der Idee?

Tagesgespräch | 22.12.2021: 20.000 Euro Grunderbe für jeden: Was halten Sie von der Idee?

Das DIW bemängelt diese ungleiche Vermögensverteilung in Deutschland und hat daher ein Grunderbe in Höhe von bis zu 20.000 Euro für alle 18-Jährigen vorgeschlagen. Finanziert würde es durch Erbschaftsteuer oder Vermögensteuer.

Startkapital für Bildung, Wohnen oder Selbstständigkeit

Würden die jungen Erwachsenen dann einfach Geld vom Staat geschenkt bekommen? Nein, das Grunderbe wäre mit Verwendungsauflagen für Aus- und Weiterbildung, Erwerb von Wohneigentum, Selbstständigkeit oder Unternehmensgründungen verbunden, so Bach.

Das Tagesgespräch hat gefragt: Was halten Sie von einem solchen Vorschlag eines Grunderbes für alle?

In den kommenden Jahren wird in Deutschland viel Geld vererbt. Was macht das mit unserer Gesellschaft? Wird es prägend sein, wer wie viel erbt? Weniger die Frage, wer wie viel mit seiner Arbeit verdient?