Aldersbach Zwölfjähriger beim Joggen überfahren: Ursachenforschung dauert an

Nachdem gestern ein zwölf Jahre alter Bub in Aldersbach (Lkr. Passau) beim Joggen von einem Auto getötet wurde, wird jetzt nach der Ursache geforscht. Der Unfall passierte an einer eigentlich übersichtlichen Stelle.

Nach dem tragischen Unfalltod eines zwölfjährigen Buben gestern Nachmittag in der Nähe von Aldersbach dauern die Untersuchungen an. Das Kind wurde auf der Staatsstraße zwischen Aldersbach und Eichendorf nahe Freundorf von einem Auto erfasst und getötet.

Beim Überqueren von Auto erfasst

Der Unfall ereignete sich außerhalb der geschlossenen Ortschaft, so ein Polizeisprecher. Der zwölfjährige Bub, ein leidenschaftlicher Fußballspieler, war wie so oft beim Joggen unterwegs. Nach bisherigen Ermittlungen überquerte er die viel befahrene Staatsstraße und wurde von einem Auto erfasst. Obwohl eine Polizeistreife zufällig ganz in der Nähe war und die Beamten sofort mit den Rettungsmaßnahmen begonnen haben, starb das das Kind noch an der Unfallstelle.

Große Anteilnahme in der Region

Die viel befahrene Staatsstraße zwischen Vilsbiburg und Vilshofen ist in diesem Bereich eigentlich übersichtlich. Zur genauen Klärung des Unfallhergangs wurde gestern noch ein Gutachter an die Unfallstelle geholt. Außerdem gibt es unbeteiligte Unfallzeugen, die heute noch vernommen werden sollen.

Die Anteilnahme in der Region am tragischen Unfalltod des Zwölfjährigen ist groß, in der Nachbarschaft, aber auch an der Schule und in dem Fußballclub, für den der Zwölfjährige spielte.