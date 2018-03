Rauchmelder verhinderte Schlimmeres Zwölf Verletzte bei Wohnhausbrand in Bad Abbach

Bei einem Wohnhausbrand in Bad Abbach im Landkreis Kelheim sind zwölf Menschen verletzt worden. Sie erlitten Rauchvergiftungen und wurden von Sanitätern behandelt. Möglicherweise hat ein Rauchmelder im Treppenhaus Schlimmeres verhindert.

Sieben der zwölf Verletzten wurden schwerer verletzt. Sie erlitten Rauchvergiftungen und wurden von Sanitätern vor Ort oder in einer Klinik behandelt, wie die Polizei weiter mitteilte.

Treppenhaus war im Nu verraucht

Das Feuer brach in der Nacht zum Sonntag in dem Mehrfamilienhaus aus. Das Treppenhaus war verraucht, mehrere Bewohner wurden mit Leitern gerettet.

Alle Betroffenen wurden zur weiteren Behandlung nach Regensburg in verschiedene Krankenhäuser gebracht.

Feuerwehrmann rettet Hund

Hier beruhigt der Retter den Hund

Glimpflich gingen die Brandfolgen und die Rettung über das verrauchte Treppenhaus allerdings für einen Hund aus. Ein Feuerwehrmann konnte ihn auf dem Arm beruhigen und ins Freie bringen.

Kreisbrandmeister empfiehlt Montage von Rauchmeldern

Dass Rauchmelder Leben retten, ist unumstritten. "Das haben wir auch hier wieder festgestellt." so Kreisbrandinspektor Karl-Heinz Rott. Er empfiehlt mehrere Rauchmelder zu montieren: "Wirklich in jedes Zimmer, auch wenn oft Vorschläge anders laufen, in jedes Zimmer einen Rauchmelder zu hängen, weil die Leben retten!"

Wie es zu dem Feuer kam, war zunächst nicht klar.