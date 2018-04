Zwiebeln Rezepte mit Zwiebeln

Tipp vom Sternekoch

Grundsätzlich sollten Sie Zwiebeln nie roh verwenden, da sie so viel zu scharf sind. Entweder geschnittene Zwiebeln kurz anschwitzen oder 10 Sekunden blanchieren. Erst dann weiter verwenden.

Weiße Zwiebeln-Gurken-Salat:

Weiße Zwiebeln klein schneiden und 1:1 vermischen mit fein geraspelter Gurke. Diesen ganz normal mit Essig, Salz und Pfeffer abschmecken. Öl durch Sauerrahm ersetzen.

Rote Zwiebeln-Radieschen-Salat:

Rote Zwiebeln in ganz dünne Streifen schneiden, kurz in heißes Wasser geben, dann abschrecken und abkühlen lassen. Dann 1:1 mit sehr dünn geraspelten Radieschen vermischen. Noch etwas Meerrettich unterrühren und auf ein Brot geben.

Schalotten-Tomaten-Salat:

Schalotten in Streifen oder Würfel schneiden, dann kurz anschwitzen. Mit Kirschtomaten oder gehäuteten Tomaten vermischen. Abschmecken mit Olivenöl, Basilikum, weißer Balsamico, Salz und Pfeffer.

Frühlingszwiebel:

Heller Teil: in Ringe schneiden, kurz anschwitzen. Diese Ringe passen perfekt in Bratkartoffeln. So werden Ihre Bratkartoffeln geschmacklich viel feiner.

Grüner Teil: fein schneiden, in Kräuterquark, dazu Folienkartoffel. Ist viel besser als eine normale Zwiebel, weil sie sanfter ist.

