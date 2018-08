Niederbayern und Oberpfalz Zwei Zugunfälle: ein Jugendlicher tot, ein anderer schwer verletzt

In Niederbayern und der Oberpfalz haben sich am Wochenende zwei Zugunfälle ereignet. Bei Abensberg ist ein junger Mann von einem Zug überrollt und getötet worden. Bei Obertraubling wurde ein 21-Jähriger schwer verletzt in einem Gleisbett gefunden.

Ein junger Mann aus dem Landkreis Kelheim ist in der Nacht auf Sonntag von einem Zug überrollt und getötet worden. Die Einsatzzentrale der niederbayerischen Polizei geht im Moment von einem tragischen Unglück aus. Der 18-Jährige befand sich am Sonntagfrüh gegen 4.30 Uhr im Bereich des Bahnhofes in Abensberg. Dort erfasste ihn ein durchfahrender Güterzug. Der 18-Jährige war nach Angaben der Polizei sofort tot. Die Bahnstrecke war für mehr als zwei Stunden gesperrt. Wie es zu dem Unglück kam, ist derzeit noch unklar.

Junger Mann aus Obertraubling hatte Glück

Bereits in der Nacht auf Samstag ereignete sich in Obertraubling bei Regensburg wohl ein ähnlicher Zwischenfall. Gegen zwei Uhr nachts hörten Passanten Hilfe-Schreie aus einem Gleisbett. Dort befand sich nach Polizeiangaben ein schwerverletzter 21-Jähriger. Möglicherweise stammen auch seine Oberkörperverletzungen von einem vorbeifahrenden Zug. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise. Den Zustand des 21-Jährigen bezeichnete die Polizei am Wochenende als "kritisch aber stabil".

Auch in Köln waren am Samstagmorgen drei Männer im Alter von 20 und 21 Jahren von einem Güterzug überrollt worden, zwei von ihnen starben.