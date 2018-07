Kollision am Bahnübergang Zugunfall bei Landau - ein Mensch schwer verletzt

Am Vormittag ist es am Bahnübergang Herzogau bei Landau zu einem Zugunfall gekommen. Dabei krachte ein Regionalzug mit einem Auto zusammen. Eine Person wurde schwer verletzt. Wie es zu dem Unglück kam, ist noch unklar.

Bei der Kollision eines Personenzuges mit einem Auto wurde am Vormittag ein Mensch schwer verletzt. Das gab die Polizei soeben bekannt. Die Kollision ereignete sich am Bahnübergang Herzogau zwischen Harburg und Landau an der Isar.

Bahnstrecke gesperrt

Der Zugverkehr auf der eingleisigen Strecke zwischen Landshut und Plattling ist in diesem Bereich derzeit eingestellt. Der Personenzug, mit dem das Auto kollidierte, steht auf freier Strecke. Im Zug wurde offenbar niemand verletzt. Die Bahn hat Schienenersatzverkehr eingerichtet.

Genauere Informationen zum Unfallhergang liegen noch nicht vor.