Kollision in Landau an der Isar Zug rammt Transporter: Bahnübergang bleibt für Autos gesperrt

Am Montag ist bei einem Zugunglück am Bahnübergang Herzogau bei Landau an der Isar ein Mensch getötet worden. Der Unfall wirft noch Fragen auf. Der Bahnübergang bleibt bis auf Weiteres für Autos gesperrt.

Von: Harald Mitterer