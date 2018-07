Kollision am Bahnübergang Zug rammt Transporter bei Landau - Fahrer tot

Bei der Kollision eines Personenzuges mit einem Kleintransporter am Bahnübergang Herzogau zwischen Harburg und Landau an der Isar ist am Vormittag ein Mensch getötet worden. Das gab die Polizei bekannt. Ein Zug erfasste das Fahrzeug, das am beschrankten Bahnübergang die Gleise überqueren wollte. Der Fahrer des Transporters wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb.

Die genaue Unfallursache ist bisher unklar. Die Staatsanwaltschaft ordnete ein Gutachten an.

Bahnstrecke gesperrt

Der Zugverkehr auf der eingleisigen Strecke zwischen Landshut und Plattling ist in diesem Bereich eingestellt. Der Personenzug, mit dem das Auto kollidierte, steht auf freier Strecke. Die 300 Passagiere wurden aus dem verunglückten Zug gebracht.

Lokführer leicht verletzt

Die Fahrgäste blieben offenbar unverletzt. Sie werden jetzt zum Landauer Bahnhof gebracht. Der Zugführer wurde leicht verletzt und erlitt offenbar einen Schock.

Die Bahn hat Schienenersatzverkehr eingerichtet. Die Sperrung dauert noch an.