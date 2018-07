Labrador-Babys im Kleintransporter Zoll findet illegale Hundewelpen in kritischem Zustand

Der Zoll hat bei einer Stichprobe auf der A8 am Irschenberg illegale Labradorwelpen entdeckt. Die beiden Hundebabys befanden sich in einem bulgarischen Kleintransporter in augenscheinlich schlechtem gesundheitlichen Zustand.

Von: Nathalie Stüben