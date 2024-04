Zahnpflege beim Hund Muss ich meinem Hund die Zähne putzen oder geht's auch anders?

Hund: Wie oft am Tag füttern?

"Im Speichel sind Mineralstoffe, die sich an den Zähnen absetzen können. Je seltener der Hund frisst, umso besser ist es auch für die Zähne", sagt Privatdozentin Dr. Petra Kölle, Oberärztin für Ernährungsberatung an der Kleintierklinik der Ludwig-Maximilians-Universität München. Darüber gibt es zwar keine wissenschaftliche Untersuchung, aber das entspricht der praktischen Erfahrung von Tierärztinnen und ärzten. Und das gilt explizit auch für Leckerlis, denn auch da läuft dem Hund jedes Mal das "Wasser", also der Speichel im Mund zusammen. Im Idealfall gibt es nur einmal am Tag Futter und keine Leckerlis. Das trifft Hund und Halter ins Herz, schont aber die Zähne.