Youtube ruft an? Diese neue Betrugsmasche ist besonders fies

Youtube ruft an

Neue Betrugsmasche: Youtube ruft an

Jobangebot von Youtube?

"Ich lade Sie ein, unser Online-Mitarbeiter zu werden. Der Tageslohn beträgt 300 Euro. Fügen Sie mein WhatsApp hinzu und erhalten Sie sofort 10 Euro Bonus." Mit dieser Info am Telefon, die natürlich vom Band kommt, wurden zuletzt viele Bürgerinnen und Bürger, darunter auch Bayern 1 Kollegen, konfrontiert. Wir haben bei unserem Bayern 1 Polizeireporter Henning Pfeifer nachgefragt: Betrug oder wirklich die Chance ein reicher Influencer oder eine reiche Influencerin zu werden?

Jobangebote per Telefon seriös?

Nein, seriös ist das nicht – und reich werden damit nur die anderen. Henning Pfeifer sagt: "Möglichkeit eins ist, dass ich wirklich einen angeblich interessanten Job angeboten bekomme. Dann muss ich jede Menge Daten preisgeben, also Name, Adresse, manche verlangen ein Lichtbild, eine Kopie vom Personalausweis und natürlich die Bankverbindung. Und da haben die Täter schon mal eine schöne Grundlage, um mit all diesen Daten Schindluder zu treiben."