Wunschzettel Weihnachtspostamt in Unterfranken

Wo kommen eigentlich all die Wunschzettel ans Christkind an? In Himmelstadt in Unterfranken. Dort gibt es eine Weihnachtspostfiliale mit vielen fleißigen Helfern, die alle Briefe lesen und beantworten.

Im unterfränkischen Landkreis Main-Spessart, nördlich von Würzburg, liegt die Gemeinde Himmelstadt. Seit den 80er Jahren landen dort jedes Jahr tausende von Briefen ans Christkind. In diesem Jahr sollen es rund 80.000 Wunschzettel werden. Die Briefe kommen aus 125 verschiedenen Ländern. Dieses Jahr sind das erste Mal auch Briefe aus Malaysia und Indien dabei.

Alle Wunschzettel und Briefe werden vom Christkind selbst und über 40 fleißigen Helferinnen und Helfern geöffnet, gelesen und beantwortet. Das Ziel der Ehrenamtlichen ist es, dass jedes Kind bis Weihnachten eine Antwort vom Christkind bekommt.

"Wir bemühen uns, alle Eure Briefe rechtzeitig zum Fest zu beantworten. Damit wir das schaffen, müssen die Briefe an das Christkind spätestens 10 Tage vor Heiligabend in unserer Schreibstube eingehen." Rosemarie Schotte, ehrenamtliche Leiterin der Weihnachtspostfiliale

Damit der Briefverkehr reibungslos funktioniert gibt es eine Standardantwort in Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch und Italienisch. In jedes Antwortschreiben kommt auch eine kleine selbst entworfene und illustrierte Weihnachtsgeschichte. Wunschzettel mit gemalten Bildern und besonders aufwendigen Briefen werden in Himmelstadt sogar mit einer mehrzeiligen, handschriftlichen Antwort versehen.

Das "Weihnachtspostamt Himmelstadt" wird seit 1986 von der Deutschen Post und der Gemeinde betrieben. In den Anfangszeiten erhielt das Postamt etwa 3.500 Briefe. Seitdem werden es jedes Jahr mehr. Vom Postamt Würzburg wird sogar eine Zusatzkraft zum Stempeln der Weihnachtspost eingesetzt.

Man kann das ganze Jahr ans Christkind schreiben. Die Adresse lautet:

An das Christkind

Kirchplatz 3

97267 Himmelstadt

Allerdings kommen die Briefe auch an, wenn der Umschlag nur mit "Ans Christkind" beschrieben und frankiert ist. Rosemarie Schotte empfielt jedoch die ganze Adresse auf den Brief zu schreiben, damit er auch sicher ankommt. Übrigens: Bundesweit gibt es sieben Weihnachtspostfilialen. Zwei davon vom Weihnachtsmann, drei vom Christkind und zwei vom Nikolaus. Das Weihnachtspostamt Himmelstadt ist das einzige in Bayern.

