Feuerwehr rettet 16 Menschen Feuer in Altbauwohnung in München-Schwabing

In der Nacht ist in München-Schwabing in einem Mehrfamilienhaus ein Wohnungsbrand ausgebrochen. Der Bewohner kam mit einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus. 16 Menschen konnten durch die Feuerwehr gerettet werden.

Von: Henning Pfeifer und Gerhard Brack