So kommunizieren Bienen Woher weiß die Honigbiene, welche Blüte sie anfliegt?

Woher weiß die Biene, welche Blüte sie anfliegt?

Was sind Bienen Kundschafterinnen?

Doch woher wissen alle Bienen im Stock, was gesammelt werden soll? Bevor alle Honigbienen ausschwärmen, fliegen Kundschafterinnen los. Etwa fünf Prozent der Flugbienen sind Kundschafterinnen. Es sind meist die älteren Bienen, deren Verlust für den Bienenstock kein Risiko mehr darstellt. Die Aufgabe der Kundschafterinnen ist es, in unbekannten Gebieten nach Nahrungsquellen zu suchen. Alle anderen Sammlerinnen warten währenddessen im Stock.

So funktioniert der Rundtanz

Beim Rundtanz läuft die Biene für bis zu drei Minuten in einem kleinen Kreis. Dadurch wird der Fundort des Futters zwar nicht direkt angegeben, die Sammlerinnen erfahren allerdings, dass sich die Quelle im näheren Umkreis des Bienenstocks befindet. Die Sammlerinnen bleiben mit ihren Fühlern möglichst nahe am Hinterleib der Tänzerin, um die schnellen raschen Bewegungen nachzuvollziehen. Dadurch nehmen sie auch den Geruch der gesuchten Pflanze auf. Manchmal würgt die Tänzerin auch Nektartropfen hervor, um die anderen kosten zu lassen. Danach wird ausgeschwärmt, wobei sich die Bienen hauptsächlich anhand des Duftes orientieren. Der Tanz wird so oft wiederholt, bis alle Bienen mitbekommen haben, was gesucht werden soll.

Der Schwänzeltanz der Bienen

Die Distanz zur Futterquelle wird über die für den Flug benötigte Energie beschrieben. Die Tänzerin übersetzt die Daten in ihr Tanztempo. Je mehr Umdrehungen das Tier pro Zeiteinheit macht, desto näher liegt die Futterquelle. Zudem beschreibt der Tanz den optischen Fluss, also, wie oft sich die Umgebung während des Flugs verändert. Je nachdem, in welche Richtung der Tanz ausgerichtet ist, gibt das die spätere Richtung der Futterquelle an. Der Schwänzeltanz ist sehr komplex. Imker und Imkerinnen forschen bis heute an der Kommunikation zwischen den Bienen.